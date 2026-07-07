Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что «скоро» стороны смогут «уладить» конфликт на Украине, сообщает Guardian.

По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят пойти на мирную сделку.

«Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что в итоге что-то получится. Они оба хотят уладить этот вопрос. Я думаю, что так и будет, и я надеюсь, что мы скоро это уладим», — заявил Трамп.

Также американский президент подчеркнул, что больше не хочет видеть кадров конфликта на Украине. 6 июля Трамп также отметил, что наблюдать за использованием беспилотников на Украине «действительно ужасно». В тот же день Трамп сказал, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем принято думать». Он также подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят окончания боевых действий.

7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Украине может «пойти по мирной траектории», если Киев проявит «добрую волю» и готовность принять необходимые решения. В тот же день глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сказал, что для разрядки и возобновления мирных переговоров сторонам нужно прийти к максимальной эскалации.

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине.