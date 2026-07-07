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Политика

Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Трамп: надеюсь, скоро мы уладим конфликт на Украине
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что «скоро» стороны смогут «уладить» конфликт на Украине, сообщает Guardian.

По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят пойти на мирную сделку.

«Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что в итоге что-то получится. Они оба хотят уладить этот вопрос. Я думаю, что так и будет, и я надеюсь, что мы скоро это уладим», — заявил Трамп.

Также американский президент подчеркнул, что больше не хочет видеть кадров конфликта на Украине. 6 июля Трамп также отметил, что наблюдать за использованием беспилотников на Украине «действительно ужасно». В тот же день Трамп сказал, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем принято думать». Он также подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят окончания боевых действий.

7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Украине может «пойти по мирной траектории», если Киев проявит «добрую волю» и готовность принять необходимые решения. В тот же день глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сказал, что для разрядки и возобновления мирных переговоров сторонам нужно прийти к максимальной эскалации.

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине.

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