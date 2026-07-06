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Политика

В МИД России назвали условие для быстрого урегулирования конфликта на Украине

Рябков: конфликт на Украине можно быстро решить на основе согласия РФ и США
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Конфликт на Украине можно быстро урегулировать, если США будут действовать на основе согласия, которое дала Россия на предложения Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Таким образом замглавы ведомства прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому урегулирование на Украине «ближе, чем принято думать».

«Если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть», — сказал Рябков.

5 июля президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине.

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