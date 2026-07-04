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Политика

В США заявили о сложной ситуации для ВСУ после потери Константиновки

Аналитик Макгрегор: у ВСУ осталась последняя линия обороны в ДНР
Dan Neal/U.S. Army

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) сильно осложнилась после взятия российскими войсками Константиновки. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.

Макгрегор отметил, что после того, как российская армия заняла Константиновку, ей в ДНР осталось взять три города — Дружковку, Краматорск и Славянск. И тогда Украина окажется в безвыходном положении.

«Три так называемых города-крепости [Дружковка, Краматорск и Славянск] <…> — теоретически это последняя серьезная линия обороны, <…> последний серьезный рубеж. <…> И как только они падут, на украинской стороне не останется никакой логистической инфраструктуры. Ни на севере, ни на юге, ни на востоке, ни на западе», — подчеркнул он.

Экс-советник главы Пентагона также добавил, что падение «последних крепостей» Украины на Донбассе «осень сильно» ударит по моральному духу ВСУ, и поле этого начнется «массовый исход» украинцев на Запад.

«Я не знаю о каких-то других линиях обороны, которые могли бы оказать значимое сопротивление», — сказал Макгрегор.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что город полностью взят.

4 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул, что российские войска находятся во всех частях Константиновки, начиная от южной и заканчивая ее северной окраиной. Также Рудской отметил, что Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ, и она являлась одним из четырех «городов-крепостей» (наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой), которые составляют главную линию обороны украинской армии на Донбассе.

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