Вооруженные силы (ВС) России освободили Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Главная новость - полностью взята Константиновка», — сказал Песков журналистам.

Накануне военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российская армия контролирует 90-95% города Константиновка. Он напомнил, что после данного населенного пункта открывается простор на Славянск и Краматорск. Это направление, по его словам, является стратегическим.

14 июня военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что Константиновка была превращена противником в крепость. Практически каждый дом в городе представлял собой опорный пункт и был подготовлен к круговой обороне. Каждый подвал превращен либо в укрытие, либо в долговременную огневую точку.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ за неделю взяли под контроль более 10 населенных пунктов.