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Армия

В Генштабе РФ рассказали о значении Константиновки для Киева

Рудской: Константиновка была одним из четырех городов-крепостей ВСУ в ДНР
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Константиновка являлась наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской на брифинге в Минобороны РФ.

Наравне со Славянском, Краматорском, Дружковкой «она являлась одним из четырех «городов-крепостей», составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе».

В 2025 году, придавая особый символизм городу, власти Киева присвоили Константиновке почетное звание «Город-Герой Украины». Рудковский также отметил, что освобожденная Константиновка приходится седьмым по площади административным центром Донбасса, в ней на начало 2022 года проживало свыше 78 тысяч человек.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР) и открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Ранее Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки.

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