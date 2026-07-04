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Армия

На Западе признали неспособность НАТО победить Россию

Подполковник Дэвис: Запад «сел в лужу», НАТО не может победить Россию
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Западные страны со всем своим военным и промышленным потенциалом не смогли победить Россию в конфликте на Украине. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Все мы, НАТО и все остальные страны, оказывающие поддержку сверх альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Польшу, — со всем нашим оружием, боеприпасами и промышленным потенциалом не способны победить Россию», — высказал мнение военный.

По словам Дэвиса, об этом также свидетельствует тот факт, что в начале украинского конфликта попытки стран — членов НАТО изменить ситуацию в свою пользу закончились неудачей.

Россия действует на Украине крайне осторожно, лишний раз не прибегает к риску. Но даже такой осторожный подход демонстрирует, что остановить продвижение российской армии невозможно, отметил подполковник. Он напомнил о том, как Украина и ее союзники пытались отбросить российские войска еще в 2023 году, но в итоге «сели в лужу» у первого из пяти рубежей обороны, так и не сумев полностью преодолеть его.

Военный добавил, что с тех пор ни у одной страны не получилось перехватить у России инициативу на фронтах СВО.

Ранее Путин заявил, что западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией.

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