В Минобороны рассказали, вся ли Константиновка под контролем России

Российские солдаты находятся во всех частях города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР), начиная от южной и заканчивая ее северными окраинами. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге Минобороны, сообщают «РИА Новости».

«Российские военнослужащие находятся во всех частях города от южной до северной окраин Константиновки. В целях безопасности раскрывать их расположение мы не можем. А указанные в докладе командира бригады штурмовые подразделения на данный момент переместились на другие позиции», — сказал Рудской.

3 июля Путину доложили об освобождении Константиновки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Константиновка полностью взята. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Константиновка является «важнейшим рубежом» для продвижения российских сил вперед.

3 июля Минобороны России также сообщило о том, что штурмовые подразделения Южной группировки войск в течение последних семи дней проводили операцию по зачистке Константиновки в ДНР.

Ранее Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки.