В МИД назвали дату готовящейся НАТО и Европейским союзом войны с Россией

Грушко: НАТО и Евросоюз готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года

НАТО и Европейский союз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил газете «Известия».

Дипломат отметил, что сутью и главной задачей политики, приоритетов и действий государств НАТО и Евросоюза на международной арене является нанесение стратегического поражения России. При этом Грушко подчеркнул, что разница между агрессивными устремлениями НАТО и ЕС в отношении России с военной точки зрения уже является небольшой. По его словам, Североатлантический альянс и Европейский союз реально ведут подготовку к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года.

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст разрушительный ответ на попытки агрессии со стороны НАТО в отношении любого региона страны.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».