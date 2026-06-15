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Политика

Командующий люфтваффе рассказал, по каким целям в России хочет бить НАТО

Командующий ВВС Германии Нойманн: ФРГ готово сразиться с РФ хоть сегодня
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

В случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Об этом командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн заявил в интервью Telegraph.

«Генерал-лейтенант Нойманн конкретно упомянул Калининград, стратегически важный российский эксклав, окруженный членами НАТО; Санкт-Петербург, где размещены ключевые военно-морские силы; Кольский полуостров, где Москва накапливает ядерное оружие, и Черное море — родину своего ценного Черноморского флота», — пишет СМИ.

Нойманн подчеркнул, что Германия готова «сражаться хоть сегодня ночью» против России и будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО. Он также отметил, что атака России на Эстонию вызовет такие же ответные меры, как и воздушный налет на Лондон.

«Мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Я думаю, это важное послание, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников». <…> Необходимо четко понимать, что нет зон с разным уровнем безопасности, что НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, нам нужно приложить очень серьезные усилия для того, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и, при необходимости, действовать в определенных регионах», — заявил он.

Номанн также добавил, что в случае конфликта Германия будет использовать «все имеющиеся ресурсы, включая военно-воздушные силы и силы НАТО».

В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область. В том же месяце председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов отметил, что Россия применит неконвенциональное оружие при любых попытках НАТО захватить Калининградскую область.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что слова западных политиков о возможности нападения России на НАТО — это «не просто бред», а сознательная провокация.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».

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