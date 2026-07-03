Стало известно, почему Уиткофф и Кушнер не едут на переговоры по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину в том случае, если возникнут новые вопросы для обсуждения, но не стали бы ехать «ради фотосессии». Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник рассказал, что Уиткофф и Кушнер «почти ежедневно» поддерживали связь с украинскими и российским официальными лицами, а также проводили личные встречи, о которых не сообщалось. Издание отмечает, что оба переговорщика являются «ценными контактами» для Москвы и Киева, так как имеют прямую связь с Трампом. Однако у них отсутствуют «дипломатические группы», которые обычно закладывают основу для переговоров на высоком уровне, пишет NYT.

Два близких к Кремлю источника и два дипломата рассказали, что в Москве стремятся к возобновлению сотрудничества с Уиткоффом и Кушнером. Также собеседники NYT отметили, что президент России Владимир Путин «особенно высоко» ценит отношения с Уиткоффом и рассматривает Трампа как «важнейший канал» для достижения целей России на Украине.

При этом источники сообщили, что российские официальные лица якобы были разочарованы неравномерным характером визитов Кушнера и Уиткоффа и отсутствием последующих действий, а также выразили желание более структурированного дипломатического процесса.

«По поводу этих двоих царит сильное разочарование. В то же время ни у кого нет альтернативы посредничеству США», — сказал глава швейцарского аналитического центра Томас Гремингер.

1 июня газета писала, что главная ошибка Уиткоффа и Кушнера заключается в чрезмерной опоре на эпизодические телефонные звонки и визиты специальных посланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами. Источники NYT сообщали, что Россия заявила о желании перейти от периодических визитов посланников к стабильному дипломатическому процессу с рабочими группами и регулярными встречами.

16 июня помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Кремль рассчитывает на то, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут посетить Москву после урегулирования конфликта с Ираном. 19 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестны. 29 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия ожидает визита представителей американской администрации и готова продолжить переговоры.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение двух последних дней проходили переговоры главы СНБО Украины Рустема Умерова с Кушнером. Он также выразил надежду на то, что Уиткофф и Кушнер посетят Украину, несмотря на остановку переговорного процесса.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.