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Политика

В МИД РФ заявили об отсутствии сроков визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Лавров: сроков визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет
Сергей Гунеев/РИА Новости

Сроки визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока неизвестны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Что касается сроков, уже Дмитрий Песков и Юрий Ушаков комментировали. Сроков пока нет», — сказал министр представителям СМИ.

18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине никаких дипломатических успехов России и США пока нет. Он также добавил, что в ближайшее время переговорщики от США Уиткофф и Кушнер планируют посетить Россию. Однако точные даты пока не определены.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в контактах с представителями президента США есть значимый прогресс, хотя желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог. Также он заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается и в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина и Зеленского в США.

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