Зеленский заявил о недавних переговорах Украины с США

В течение последних двух дней состоялись переговоры главы СНБО Украины Рустема Умерова с зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит The Guardian.

Зеленский выразил надежду, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер все же посетят Украину, несмотря на то, что переговоры о мире уже несколько месяцев находятся в состоянии застоя.

Зеленский также добавил, что надеется встретиться с Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО в столице Турции Анкаре на следующей неделе.

До этого Зеленский в эфире телемарафона обвинил Уиткоффа и Кушнера в неуважении к Украине. Он признал, что с посещением Украины существуют трудности, но заметил, что другие политики посещают Киев. По его словам, в подобном визите нуждается не украинская, а американская сторона. В то же время глава государства добавил, что для него важен результат переговоров, а не место их проведения.

Ранее Подоляк выразил недовольство тем, что американские посредники «едят чебуреки» в Москве.