В Кремле рассказали, когда Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию

Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут посетить Москву после подписания меморандума между США и Ираном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя — Уиткофф и Кушнер — приехали в Москву для встречи с нашим руководством», — сказал он.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в контактах с представителями президента США есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог. Также он заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.