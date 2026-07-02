Каллас захотела расширить санкции против России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала выйти с предложением о расширении санкций против России. Об этом она написала в соцсети X.

«Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на удары [по Киеву]», — написала она.

В посте она осудила российскую атаку на Киев и отметила, что российские удары могут остановить «только устойчивая военная поддержка Украины и усиление давления на Москву». Глава евродипломатии заявила, что чем больше ударов наносится по территории Украины, «тем больше санкций должно быть введено».

Также Каллас напомнила, что на это неделе ЕС начал выплачивать Киеву €6 млрд в рамках кредита на €90 млрд.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может нанести массированный удар по территории страны. Затем российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

В июне Каллас сказала, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет направлена на сдерживание резкого роста доходов Москвы от продажи нефти. Bloomberg писал, что 21-й пакет санкций против России будет включать в себя меры по заморозке потолка цен на российскую нефть и ограничения против организаций, которые якобы используются Россией для обхода санкций Запада.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что 21 пакет санкций будет направлен на оказание давления на банковский сектор и российскую экономику. Кроме того, Еврокомиссия предлагает закрыть участникам СВО въезд в страны ЕС.

Ранее в Европе рассказали об одержимости Каллас Россией.