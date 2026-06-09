Новые санкции ЕС запретят бойцам СВО въезд в страны Евросоюза

В новый, 21-й пакет санкций ЕС против РФ включат запрет на въезд в страны Евросоюза для российских военных, принимавших участие в СВО. Об этом заявила еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Reuters.

По данным агентства, 21-й пакет рестрикций против России будет также направлен на оказание давления на банковский сектор и российскую экономику. Так, ЕС планирует включить в новый пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

До этого стало известно, что Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян — их планируют ввести в 2027 году. О чем конкретно речь, на данный момент неизвестно, однако ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников спецоперации на Украине. Поводом для новых мер стало письмо 11 стран, выразивших «глубокую тревогу» из-за отдыха российских туристов на европейских курортах.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.