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Политика

Зеленский заявил о подготовке массированного удара ВС РФ

Зеленский заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Россия может нанести массированный удар по территории Украины в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает «РБК-Украина».

«Раз в неделю-две массированные удары, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня есть информация очень неприятная об очередной подготовке такого российского массированного удара. Есть данные разведки», — заявил Зеленский.

Политик сообщил, что со своей командой срочно вернется на Украину. Он также призвал не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

До этого украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару ВС РФ по территории республики. По его словам, армия России продолжает наносить «массированные ракетно-дроновые удары» и в последнее время под них часто попадает Киев. При этом эксперт заметил, что если некоторое время не происходит ракетных налетов, то вскоре следуют массированные атаки.

Ранее главком ВСУ заявил о возможном наступлении армии России в Черниговской области.

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