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Политика

В Европе рассказали об одержимости Каллас Россией

Politico: одержимость Каллас Россией вызывает опасения у дипломатов ЕС
Pascal Kesselmark/IMAGO/Global Look Press

В европейских кругах высказывались опасения по поводу одержимости верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что некоторые европейские дипломаты еще до прихода Каллас на должность главы евродипломатии в 2024 году, высказывали свои опасения по поводу того, что она «слишком одержима Россией».

«Если вы спросите Каллас, где находится Африка, она может сказать вам, что она к югу от России», — пошутил один из высокопоставленных европейских дипломатов.

Также СМИ пишет, что Каллас раздражала членов Еврокомиссии и руководителей своей прямолинейностью — например, сравнением отношения Израиля к палестинцам с апартеидом или торговой политики Китая — с «раковой опухолью».

В апреле Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы «напала по меньшей мере на 19 стран, не считая африканские». Посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов отметил, что слова Каллас о том, что Россия якобы нападала на страны Африки в течение последних 100 лет, говорит о ее необразованности и глупости.

Кроме того, недавно бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Еврокомиссия превышает свои полномочия во внешней политике, из-за чего возникает путаница в вопросе представления ЕС на международной арене.

Ранее Каллас назвала одну из главных целей Евросоюза.

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