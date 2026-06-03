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Политика

Каллас рассказала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС

Глава евродипломатии Каллас: цель санкций ЕС — сдержать нефтяные доходы России
Yves Herman/Reuters

Ключевая часть 21-го пакета санкций против России будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от нефти. Об этом в интервью агентству AFP заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«У нас есть очень четкая цель: нацелиться на военную промышленность и финансовые учреждения, чтобы они не могли привлекать капитал для финансирования этой войны», — сказала она.

Также Каллас подчеркнула, что европейцам нужно увеличить поддержку Киева.

В апреле Каллас заявила, что ЕС намерен пересмотреть «красные линии» и активнее работать над 21-м пакетом санкций против России. В мае издание Politico писало, что 21-й пакет санкций будет представлен в конце июня-начале июля, и он может затронуть российские банки, военно-промышленные компании, а также представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе патриарха Кирилла.

Кроме того, Politico писало, что ключевой целью 21-го пакета европейских санкций может стать российский «теневой флот». 1 июня агентство Bloomberg сообщило, что 21-й пакет антироссийских санкций будет включать заморозку потолка цен на российскую нефть, а также меры против организаций, которые якобы используются Россией для обхода западные санкций.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.

 
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