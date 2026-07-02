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Армия

Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в Киеве
Stringer/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что удар был нанесен в ответ на атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Для выполнения задачи использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

По данным Минобороны, в результате удара были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

Кроме того, в министерстве сообщили, что были поражены военные аэродромы, расположенные в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Украинские СМИ писали как минимум о восьми взрывах за ночь. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Киеве и на большей части Украины.

Незадолго до этого сообщалось, что армия РФ наносит удары по военным и инфраструктурным объектам Украины беспилотниками «Герань-3», а также ракетами «Калибр» и «Циркон». По словам жителей Киева, произошли десятки прилетов.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны.

В тот же день украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару Вооруженных сил РФ по Украине. По его словам, армия России продолжает наносить «массированные ракетно-дроновые удары» и в последнее время под них часто попадает Киев.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.

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