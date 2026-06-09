СМИ раскрыли детали новых санкций против РФ

Евросоюз (ЕС) в новом пакете санкций против РФ предложит сохранить предельные цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель без изменений в течение шести месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, 21-й пакет санкций против России будет направлен на оказание давления на банковский сектор и российскую экономику. Так, ЕС планирует включить в новый пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

До этого издание Politico сообщило, что внешнеполитическая служба ЕС добивается введения санкций против компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Азербайджана за работу с Россией.

В июне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от продажи нефти. По данным Bloomberg, 21-й пакет санкций против РФ будет включать заморозку потолка цен на российскую нефть и меры против организаций, которые якобы используются Россией для обхода западных санкций.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.