Стали известны подробности нового пакета европейских санкций против России

21 пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает временную заморозку потолка цен на российскую нефть, также обсуждаются меры против организаций, которые Москва якобы использует для обхода санкций. Об этом пишет Bloomberg.

«В рамках предлагаемого замораживания Европейская комиссия рассматривает возможность сохранения верхнего предела цены на текущем уровне в $44,10 за баррель, что позволит ограничить прибыль России от нынешнего резкого роста цен. В числе других мер, обсуждаемых в рамках нового пакета санкций, – меры против организаций, используемых Москвой для обхода ограничений блока, включая банки, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающие заводы и криптооператоров в третьих странах», — пишет СМИ.

Также под санкции попадут около 20 российских объектов, и ограничения будут распространены на суда, которые перевозят сжиженный природный газ.

«В настоящее время представители Еврокомиссии обсуждают это предложение с государствами-членами ЕС. Среди сложных вопросов — полный запрет на морские перевозки, против которого выступают несколько стран, если эта мера не будет поддержана всей «Большой семеркой»», — отмечает СМИ.

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен пересмотреть «красные линии» и активнее работать над 21-м пакетом санкций против России.

В мае издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов ЕС написало, что 21-й пакет антироссийских санкций будет представлен в конце июня-начале июля, и он может затронуть банки, военно-промышленные компании страны и представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе патриарха Кирилла. В том же месяце газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ключевой целью следующего пакета санкций ЕС намерен сделать российский «теневой флот».

Также Bloomberg писал о том, что ЕС изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть.

Ранее аналитик заявил о провале санкций Евросоюза против российской нефти.