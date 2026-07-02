Генсеку НАТО Марку Рютте не дает спокойно спать совесть из-за разрушения системы европейской безопасности, создания рисков мирового конфликта и из-за уничтожения людей. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал слова Рютте о том, что Москва является главной угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, а мысли о России не дают ему спокойно спать. Слуцкий отметил, что реакция Рютте «вполне закономерна».

«На самом деле, в таких случаях спать не дает обычно... совесть. За разрушенную систему европейской безопасности, за создание рисков мирового конфликта, за миллионы жертв, принесенных на алтарь натовскому «молоху войны». А чтобы спать спокойно, пора признать собственные ошибки, взять ответственность за кризис на континенте и вернуться к предложениям России от декабря 2021 года по гарантиям глобальной безопасности», — написал он.

Также Слуцкий отметил, что обещание Рютте сохранить давление на Россию являются заявкой на «продолжение прокси-войны с перспективой перехода к глобальному противостоянию». По его словам, натовским политикам не нужен «устойчивый и долгосрочный мир», и они так и не осознали первопричины украинского конфликта, спровоцированного «идеологами западной гегемонии».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Рютте и сказала, что она полагала, что единственное, что могло отвлекать Рютте от сна, — это женщина.

Кроме того, в недавнем интервью газете Financial Times Рютте заявил, что альянс должен поддерживать Украину, чтобы усилить ее позиции перед переговорами Москвы и Киева. А в интервью турецкому агентству Anadolu он сообщил, что США в рамках концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0» — передадут странам ЕС больше ответственности на европейском направлении и на Украине.

Ранее в Госдуме дали совет потерявшему сон из-за России генсеку НАТО.