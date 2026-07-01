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Политика

В Госдуме дали совет потерявшему сон из-за России генсеку НАТО

Депутат Колесник посоветовал успокоительное потерявшему сон из-за РФ генсеку НАТО
Kevin Lamarque/Reuters

Генеральному секретарю НАТО Марко Рютте следует принять успокоительное, чтобы его нестабильное эмоциональное состояние не привело к нестабильности в мире. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Я бы ему вообще пожелал успокаивающих попить, там у них это сейчас модно, снотворного какого-нибудь, какие-то специальные таблетки против тревожности», — сказал Колесник.

По его словам, если бы тревожился «рядовой обыватель, это еще полбеды». Однако когда речь идет о генсеке НАТО, это может привести к «не очень хорошим последствиям для стабильности в мире», указал депутат. В связи с этим необходимо, чтобы Рютте «угомонился», подчеркнул Колесник.

На должности генерального секретаря НАТО должен находиться человек с крепкой психикой и аналитическими возможностями, чтобы «предвидеть хотя бы на два шага вперед», констатировал парламентарий.

До этого Марк Рютте заявил в интервью турецкому государственному агентству Anadolu, что именно Россия является тем фактором, который вызывает у него наибольшее беспокойство.

По словам Рютте, обычно он старается спокойно спать, однако если что-то и лишает его сна, то это Россия. Генсек НАТО отметил, что считает ее главной долгосрочной угрозой, с которой, по его мнению, сталкивается альянс.

Ранее генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой.

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