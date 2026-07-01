«Не дает уснуть»: генсек НАТО высказался о России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью турецкому государственному агентству Anadolu, что именно Россия является тем фактором, который вызывает у него наибольшее беспокойство.

По словам Рютте, обычно он старается спокойно спать, однако если что-то и лишает его сна, то это Россия. Генсек НАТО отметил, что считает ее главной долгосрочной угрозой, с которой, по его мнению, сталкивается альянс.

До этого президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, поскольку не видит в этом никакого смысла.

Тем не менее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал, что Путин ясно дал понять странам Запада, что Россия готова ответить на любую угрозу. По его словам, «Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют». Когда станет понятно, что Запад настроен и далее угрожать России, она «предпримет шаги, чтобы защитить себя».

Ранее генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой.