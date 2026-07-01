Генсек НАТО заявил, что Европа возьмет больше ответственности за Украину

Рютте: в формате «НАТО 3.0» Европа возьмет больше ответственности за себя и Киев

США в рамках концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0» — передадут странам Евросоюза больше ответственности на европейском направлении и на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu.

По его словам, до новой концепции Североатлантический альянс чрезмерно зависел от Соединенных Штатов. Рютте уточнил, что США сохранят свое присутствие в Европе, используя как свои обычные военные возможности, так и ядерное сдерживание, однако теперь страны ЕС возьмут на себя большую ответственность.

Генсек уточнил, что в ближайшее время европейские страны возьмут на себя командование тремя объединенными командованиями сил НАТО, а также статнут главными спонсорами Украины.

США продолжат поставлять весомое количество критически важной военной техники Киеву, но финансирование будет реализовавываться за счет европейских стран и Канады, уточнил руководитель альянса.

Все это означает, что в НАТО распределение бремени будет более справедливым, что намного укрепит организацию, «повысит ее сдерживающие возможности против России и избавит от наивного отношения к Китаю», добавил Рютте.

В этом же интервью Рютте заявил, что лидеры стран — членов НАТО уделят первостепенное внимание наращиванию объемов производства продукции оборонной промышленности на саммите организации, который пройдет в Анкаре 7-8 июля.

До этого в интервью газете Financial Times Рютте заявил, что НАТО должен поддерживать Украину, чтобы убедиться, что украинская сторона будет «как можно сильнее», когда «в один прекрасный день» начнутся переговоры Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что на июльском саммите НАТО планируют обсудить расчет на крупную войну с Россией и другие важные темы.