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Политика

Захарова иронично прокомментировала слова Рютте о том, что Россия не дает ему спать

Захарова думала, что Рютте не дает спать только женщина
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия не дает ему спать. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, она полагала, что единственное, что могло отвлекать Рютте от сна — это женщина.

До этого президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, поскольку не видит в этом никакого смысла.

Тем не менее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал, что Путин ясно дал понять странам Запада, что Россия готова ответить на любую угрозу. По его словам, «Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют». Когда станет понятно, что Запад настроен и далее угрожать России, она «предпримет шаги, чтобы защитить себя».

Ранее Мерц дерзко обратился к России.

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