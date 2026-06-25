Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что Россия остается текущей и долгосрочной угрозой для альянса. Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения официальной части саммита НАТО в Гааге.

По словам генсека, Москва инвестирует более 40% своего бюджета в оборону, а также наращивает и восстанавливает вооруженные силы такими темпами, что через три, пять или семь лет может быть готова атаковать НАТО. Рютте отметил, что лидеры альянса согласовали Гаагский план инвестиций в оборону, в рамках которого союзники договорились направить 5% ВВП на оборонные нужды.

«Это действительно необходимо из-за долгосрочной угрозы со стороны России для всего евроатлантического региона», — заявил генсек.

В Гааге 24-25 июня прошел саммит НАТО. Страны альянса приняли решение ежегодно инвестировать 5% ВВП в организацию к 2035 году, из которых 3,5% пойдут на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное.

Ранее политолог предупредил об угрозе для России со стороны Финляндии и Швеции.