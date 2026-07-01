Война с Россией не входит в интересы Германии. Об этом заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член бундестага Тино Хрупалла, сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Войны не в наших интересах. Немецкий народ не хочет войны — и уж точно не против России. <…> Нам нужен новый порядок европейской безопасности с Россией в качестве партнера, диалог, энергетическое партнерства и хорошие отношения», — отметил он.

Хрупалла также поддержал усилия главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению диалога с Россией и призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца изменить курс.

В недавнем интервью Reuters сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа. В мае Вайдель говорила, что немецкое правительство под руководством АдГ будет стремиться к миру и сбалансированным отношениям с Москвой.

До этого Хрупалла подчеркнул, что Германии нужны переговоры с Россией, а не подготовка к войне. В июне командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн сказал, что бундесвер готов «хоть сегодня ночью» воевать с Россией. А генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил о необходимости готовиться к нападению России к 2029 году или ранее.

Ранее лидер АдГ заявила о намерении занять пост канцлера Германии.