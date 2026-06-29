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Политика

Депутат бундестага удивился закупке мешков для тел в бундесвере

Политик Хрупалла: Германии нужны переговоры, а не мешки для тел
Annegret Hilse/Reuters

Германии нужны переговоры с Россией, а не подготовка к войне и закупка мешков для тел. Об этом в соцсети X написал сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член бундестага Тино Хрупалла.

Политик прокомментировал публикацию издания Berliner Zeitung (BZ), которое написало о том, что вооруженные силы Германии планируют закупить 8,4 тысячи мешков для извлечения тел. Хрупалла отметил, что вместо этого стране нужны переговоры.

«Неужели министр обороны [Борис] Писториус наконец-то настроен серьезно? Вооруженные силы Германии закупают 8400 мешков для тел. Писториус хочет подготовить бундесвер к боевым действиям против России к 2029 году. <…> Нам нужны столы переговоров, а не мешки для тел. Это возможно только с политиками, которые привержены миру!» — написал он.

В июне командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн заявил, что немецкая армия готова «хоть сегодня ночью» воевать с Россией, и в этом случае НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Также в июне генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг подчеркнул, что Германия должна быть готовой к нападению России к 2029 году или ранее.

4 июня президент России Владимир Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО.

Ранее Хрупалла назвал Европу стороной конфликта на Украине.

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