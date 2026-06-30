Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, поскольку того требует ослабевшая немецкая экономика. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель в интервью агентству Reuters.

«Дешевая энергия из России была секретом успеха программы «Сделано в Германии». Нам нужно вернуть ее обратно. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад», — сказала она.

Вайдель добавила, что из-за отказа от российских энергоресурсов страна потеряла сотни тысяч рабочих мест. Кроме того, Германия стала зависеть от США.

До этого депутат бундестага Штеффен Котре также заявил, что санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии. Немецкие компании хотели бы возобновить бизнес с Россией, но не могут этого делать из-за давления со стороны США, заявил он.

Ранее в России раскритиковали Германию за санкционную политику.