Сопредседатель АдГ Вайдель: правительство ФРГ должно стремиться к миру с Россией

Правительство Германии под руководством немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет стремиться к миру и сбалансированным отношениям с Россией. Об этом заявила член бундестага и сопредседатель партии Алиса Вайдель, сообщает Clash Report.

«Правительство Германии под руководством АдГ будет стремиться к миру с Россией, сбалансированным отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, с Соединенными Штатами, а также с Китаем, одним из наших важнейших торговых партнеров», — отметила она.

В мае Spiegel сообщил, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток» в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

17 мая Вайдель также заявила, что нанесение ВСУ ударов по территории России представляет угрозу для Германии, как и другие действия Украины. До этого она также отметила, что немецкие власти должны поддерживать переговоры с Россией.

В марте Вайдель говорила, что мира на Украине можно достичь лишь путем переговоров, а решение должно исходить «из реальной ситуации на местах» и учитывать интересы всех сторон конфликта.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» призвала к досрочным парламентским выборам в ФРГ.