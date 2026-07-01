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Политика

Лидер АдГ заявила о намерении занять пост канцлера Германии

Сопредседатель АдГ Вайдель: партия может забрать пост канцлера ФРГ в 2029 году
Carsten Koall/Global Look Press

«Альтернатива для Германии (АдГ) рассчитывает на то, что партии удастся возглавить национальное правительство по результатам следующих парламентских выборов в стране в 2029 году. Об этом заявила сопредседатель партии Алиса Вайдель в интервью агентству Reuters.

По словам Вайдель, «Альтернатива для Германии» может одержать победу в двух избирательных кампаниях в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, которые пройдут в сентябре, и там АдГ лидирует в опросах общественного мнениях. Вайдель отметила, что это будут важные этапы на пути к тому, чтобы кандидат от партии занял пост канцлера по итогам следующих выборов в 2029 году.

«Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания являются решающими вехами. Если мы победим в Саксонии-Анхальт, то, вероятно, за нами последует Мекленбург-Передняя Померания. Я вижу, что «Альтернатива для Германии» займет пост канцлера либо на следующих выборах, либо на выборах после них», — сказала Вайдель.

Reuters пишет, что в случае победы АдГ региональные правительства бросят вызов миграционной политике Берлина и откажутся от финансового бремени, которое ложится на местные органы власти. И это может дать партии «трамплин» для дальнейшей победы на парламентских выборах. При этом Вайдель подчеркнула, что АдГ «не перевернет все с ног на голову» в случае прихода власти.

Также в интервью Вайдель подчеркнула, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, так как этого требует ослабевшая немецкая экономика.

В мае Вайдель также говорила, что немецкое правительство под руководством АдГ будет стремиться к миру и сбалансированным отношениям с Россией. В том же месяце лидер АдГ отметила, что власти ФРГ должны поддержать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а не заниматься эскалацией. В июне она выразила готовность возглавить процесс политических перемен в ФРГ.

Ранее стало известно, как разделена Германия в отношении России.

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