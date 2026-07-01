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Политика

В Совфеде оценили просьбу Киева признать российские суда военными целями

Сенатор Косачев: обращение Киева по теневому флоту России безграмотно
Илья Питалев/РИА Новости

Обращение Украины в Международную морскую организацию (МMO) с просьбой признать суда так называемого «российского теневого флота» законными военными целями безграмотно с юридической точки зрения. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

По словам сенатора, обращение Украины стало «очередным примером агонии киевского режима». Косачев пояснил, что Международная морская организация (ММО) является консультативной и совещательной организацией, которая занимается обеспечением безопасности судоходства и обменом информацией по техническим вопросам. И у нее нет полномочий для того, чтобы признавать что-либо в океане «законной военной целью».

«Сама постановка вопроса Киевом безграмотна с юридической точки зрения, поскольку противоречит Конвенции, принципам, целям и функциям ММО. Не говоря уже о том, что в международном праве отсутствует понятие «теневого флота», а значит — ММО не может оперировать им, давать какую-либо квалификацию, ставить вопрос об ответственности», — отметил он.

Сенатор выразил свою уверенность в том, что идею обратиться с заявлением в МMO Украине «подкинули» западные союзники, которые и «придумали» этот термин для легитимизации своих санкций. Киевский режим же «снова используется в роли прокси», отметил Косачев.

«Если ММО дорожит своей репутацией, реакции на безумные киевские заявления просто не последует. Но нельзя исключать и наихудший сценарий, если ММО под давлением западников вынесет какое-либо одиозное решение, присвоив себе права, которых не имеет согласно международному праву. <…> В этом случае мир потеряет еще одну международную организацию, а для нас все равно не последует никаких правовых последствий», — написал он.

В конце июня газета Times писала, что Россия устанавливает стационарные орудия на танкеры для перевозки сжиженного природного газа в ответ на участившееся «пиратство» со стороны европейских стран.

14 июня Великобритания объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон назвал частью «теневого флота» России. Затем портал Telegraph писал, что британские власти захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера и отправить вырученные деньги Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие планы британских властей — это попытка экспроприации топлива, добытого пиратскими методами.

Также 25 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании военно-морскими силами страны у берегов Сицилии российского нефтяного танкера Deliver. Посольство России в Париже назвало произошедшее пиратством.

Ранее в России отреагировали на захват Францией шедшего из Приморска танкера.

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