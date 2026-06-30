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Политика

Украина обратилась в Международную морскую организацию по вопросу «теневого флота» РФ

FT: Украина попросила IMO признать суда теневого флота РФ военными целями
Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

Украина попросила Международную морскую организацию (IMO) признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо вице-премьер-министра республики Алексея Кулебы в адрес IMO.

В документе утверждается, что транспортировка энергоносителей, которые попадают под санкционные меры, «напрямую финансирует российскую агрессию», поэтому подобные корабли не могут считаться обычным гражданским транспортом.

Также Кулеба в обращении к IMO заявил, что деятельность российских нефтяных и газовых перевозчиков имеет критически важное значение для формирования оборонного бюджета РФ.

Накануне британская газета The Times сообщила, что Россия устанавливает стационарные орудия на танкеры для перевозки сжиженного природного газа в ответ на участившееся «европейское пиратство».

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.

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