Украина обратилась в Международную морскую организацию по вопросу «теневого флота» РФ

Украина попросила Международную морскую организацию (IMO) признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо вице-премьер-министра республики Алексея Кулебы в адрес IMO.

В документе утверждается, что транспортировка энергоносителей, которые попадают под санкционные меры, «напрямую финансирует российскую агрессию», поэтому подобные корабли не могут считаться обычным гражданским транспортом.

Также Кулеба в обращении к IMO заявил, что деятельность российских нефтяных и газовых перевозчиков имеет критически важное значение для формирования оборонного бюджета РФ.

Накануне британская газета The Times сообщила, что Россия устанавливает стационарные орудия на танкеры для перевозки сжиженного природного газа в ответ на участившееся «европейское пиратство».

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.