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Бизнес

Великобритания планирует продать российскую нефть с захваченного танкера

Telegraph: Британия хочет продать российскую нефть с захваченного танкера Smyrtos
The UK Ministry of Defence

Власти Великобритании захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного в июне танкера Smyrtos, а вырученные деньги направить на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на чиновников.

Политики считают, что нефть на борту российского судна теперь по закону принадлежит Великобритании, поэтому Лондон может использовать ее по своему усмотрению, говорится в публикации.

По данным издания, Соединенное Королевство сейчас находится на начальной стадии обсуждения продажи энергоносителей. Чиновники рассказали, что средства от реализации топлива могут быть перечислены Украине напрямую или направлены на закупку военной техники для Вооруженных сил Украины.

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер отметил, что лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. По его словам, она завершилась успешно и должна стать сигналом для тех, кто якобы способствует продолжению конфликта на Украине. Он назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.

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