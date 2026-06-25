Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что военно-морские силы республики задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver.

По его словам, судно якобы следовало с нарушением морского права.

Морская префектура Франции по Средиземному морю уточнила, что танкер якобы следовал из российского Приморска под флагом Камеруна.

«После досмотра документов экспертиза подтвердила сомнения в законности использования флага», — говорится в сообщении префектуры.

В марте Макрон заявлял, что ВМС Франции захватили в западной части Средиземного моря судно «Дейна», входящее в состав российского «теневого флота».

Накануне газета Telegraph сообщила, что власти Великобритании захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного в июне танкера Smyrtos, а вырученные деньги направить на военную помощь Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Лондона по захваченному танкеру попыткой экспроприации украденной нефти.

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.