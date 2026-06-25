Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле предупредили Британию о последствиях в связи с захватом танкера с нефтью

Песков назвал планы Лондона по захваченному танкеру попыткой экспроприации нефти
Norlys Perez/Reuters

Планы властей Великобритании продать нефть с захваченного танкера Smyrtos и передать полученные средства Украине — это попытка экспроприации топлива, добытого пиратскими методами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера. По его словам, если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, то Москва задействует их максимально в отношении принимающих такие решения, в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, и в отношении покупателей.

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер отметил, что лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что власти Великобритании захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные деньги направить на военную помощь Украине.

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!