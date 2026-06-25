В Кремле предупредили Британию о последствиях в связи с захватом танкера с нефтью

Планы властей Великобритании продать нефть с захваченного танкера Smyrtos и передать полученные средства Украине — это попытка экспроприации топлива, добытого пиратскими методами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера. По его словам, если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, то Москва задействует их максимально в отношении принимающих такие решения, в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, и в отношении покупателей.

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер отметил, что лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что власти Великобритании захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные деньги направить на военную помощь Украине.

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.