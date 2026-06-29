СМИ: Россия начала защищать танкеры от «европейского пиратства»

Россия устанавливает стационарные орудия на танкеры для перевозки сжиженного природного газа в ответ на участившееся «европейское пиратство». Об этом сообщила британская газета The Times.

По данным издания, установки предназначены для защиты от беспилотных летательных аппаратов и предотвращения попыток абордажа. Отмечается, что массовое распространение подобной практики на судах российского флота может серьезно повлиять на действия западных стран. Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные государства решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится, говорится в публикации.

До этого портал The Telegraph сообщал, что в июне британские власти захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные средства направить на военную помощь Украине. Чиновники пояснили, что нефть на борту судна теперь по закону принадлежит Великобритании, поэтому Лондон может распоряжаться ею по своему усмотрению.

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.