«Показывают мускулы». Британия задержала танкер «российского теневого флота»

Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому российскому теневому флоту. Премьер-министр Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Операция в Ла-Манше

Великобритания сообщила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому «российскому теневому флоту». Премьер-министр Кир Стармер написал в соцсети X, что лично поручил британским военным провести операцию в Ла-Манше. По его словам, она «завершилась успешно» и должна стать сигналом для тех, кто якобы способствует продолжению конфликта на Украине.

«Эта операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто разжигает войну на Украине, что им негде спрятаться», — подчеркнул британский премьер.

В британском правительстве уточнили, что речь идет о танкере Smyrtos. По данным кабмина, это первый случай, когда вооруженные силы страны перехватили судно «теневого флота». В ближайшее время танкер временно переместят на якорную стоянку у южного побережья Англии, где за ним будут наблюдать на предмет возможных экологических рисков и угроз безопасности.

Согласно заявлению властей, операция продолжалась шесть часов. В ней задействовали вертолеты Морской авиационной группы Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульные самолеты RAF P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.

«Операция основывается на недавней поддержке, оказанной Великобританией своим союзникам для перехвата судов теневого флота, включая возможности ВВС Великобритании и Королевского флота, поддерживающих операции США и Франции. Сегодняшняя операция проводилась в тесной координации с французами », — отметили в британском правительстве.

По данным сервиса Marine Traffic, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. Судно вышло 5 июня из порта Усть-Луга в Ленинградской области, однако конечный пункт его назначения в открытых базах не указан.

Реакция Москвы

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал действия Лондона с внутренними проблемами Великобритании.

«Вместо того, чтобы перехватывать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, отчаявшийся Стармер пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — отметил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва ожидает от британской стороны официальных разъяснений относительно правовых оснований задержания судна.

«Мы будем ждать расследования. Если они держат танкер, бандитски захватив его, значит, они должны дать конкретные правовые разъяснения, на основании чего этот танкер был остановлен и перехвачен», — рассказал Карасин.

По его словам, «доблестные английские морские пехотинцы могут сделать все что угодно», однако для этого нужна правовая база.

«Чисто внешне чувствуется, что никакой правовой основы нет. Просто люди показывают свои мускулы. Будем ждать разъяснений. Так можно все что угодно захватить в открытом море», — добавил сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» допустил усиление мер по защите российского гражданского флота.

«Если танкер наш, то мы должны понимать, что нам надо выстраивать защиту этих танкеров либо осуществлять ответные меры. У нас есть подводный флот, у нас есть военно-морской флот, который должен защищать наш гражданский флот. И мы должны это показать», — подчеркнул парламентарий.

Не первый раз

В середине января официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что Москва будет рассматривать попытки Британии задерживать российские суда как нарушение международного морского права.

Тогда Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что по запросу США оказало содействие в операции против нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, также известного как Bella 1. Лондон предоставил американским военным авиабазы, направил разведывательные самолеты для отслеживания судна и задействовал танкер Tideforce для поддержки операции.

«Реализацию подобных агрессивных намерений будем рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, за сохранение которой так верно выступают сами же англичане», — отмечала Захарова.

В начале июня президент Франции Эмманюуль Макрон сообщил, что французские ВМС при поддержке Великобритании провели аналогичную операцию в Атлантическом океане. По словам французского лидера, танкер Tagor, следовавший из России, задержали 31 мая. Макрон утверждал, что операция проходила «в открытом море, при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию, и в строгом соответствии с морским правом».

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет», — написал Макрон в соцсети Х.

Как уточнял французский телеканал BFMTV со ссылкой на ВМС страны, танкер вышел из Мурманска. Во время операции по захвату на его борт высадились бойцы французского спецназа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия по задержанию танкера граничащими с международным пиратством.

Еще один похожий случай произошел и в марте. Тогда Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Deyna, шедший под флагом Мозамбика. Судно заподозрили в использовании подложного флага, а Макрон заявил о его связи с «российским теневым флотом». В середине апреля танкер отпустили после уплаты штрафа.