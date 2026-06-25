В России отреагировали на захват Францией шедшего из Приморска танкера

Захват Францией танкера Deliver вблизи Сицилии, который, предположительно, шел из России, является проявлением пиратства со стороны Запада и нарушением международного права. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.



«Они нарушают международное право, которое, к сожалению, не действует. Их это не красит и никакой славы не прибавляет», — подчеркнул он.



Леонков отметил, что действия французской стороны являются откровенным пиратством. По словам военного эксперта, у стран Запада закончились поводы заявлять о том, что якобы Украина «побеждает» Россию, в связи с чем и происходят подобные нарушения международного права.



Франция задержала шедший из РФ танкер Deliver, заявил президент Эммануэль Макрон.



По его словам, судно якобы относится к так называемому теневому флоту России. Танкер проходил под флагом Камеруна вблизи Сицилии «с нарушением морского права».



Сейчас Deliver сопровождается силами ВМС Франции к месту якорной стоянки для продолжения проверок.

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.