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Политика

В России отреагировали на захват Францией шедшего из Приморска танкера

Аналитик Леонков назвал пиратством захват Францией шедшего из Приморска танкера 
Annegret Hilse/Reuters

Захват Францией танкера Deliver вблизи Сицилии, который, предположительно, шел из России, является проявлением пиратства со стороны Запада и нарушением международного права. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
 
«Они нарушают международное право, которое, к сожалению, не действует. Их это не красит и никакой славы не прибавляет», — подчеркнул он.
 
Леонков отметил, что действия французской стороны являются откровенным пиратством. По словам военного эксперта, у стран Запада закончились поводы заявлять о том, что якобы Украина «побеждает» Россию, в связи с чем и происходят подобные нарушения международного права.
 
Франция задержала шедший из РФ танкер Deliver, заявил президент Эммануэль Макрон.
 
По его словам, судно якобы относится к так называемому теневому флоту России. Танкер проходил под флагом Камеруна вблизи Сицилии «с нарушением морского права».
 
Сейчас Deliver сопровождается силами ВМС Франции к месту якорной стоянки для продолжения проверок.

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.

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