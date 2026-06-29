На Западе увидели угрозу для ВСУ в Славянске и Краматорске

Тактическая ситуация для Украины в Константиновке ухудшается, а Россия укрепляет свои позиции. Об этом пишет издание Independent.

Издание отмечает, что бои ведутся в Константиновке, и взятие города обеспечит российским войскам плацдарм для продвижения на север. А именно наступление ВС РФ угрожает Славянску и Краматорску, пишет СМИ. Кроме того, жители Дружковки покидают город по мере приближения боевых действий.

«Происходит постепенное укрепление позиций России вокруг Константиновки. <…> Украинские пути снабжения и без того находятся под постоянным давлением: артиллерия, беспилотники и управляемые бомбы обстреливают инфраструктуру вдоль дороги к северу от Константиновки», — пишет СМИ со ссылкой на находящихся в этом районе военных.

27 июня Минобороны России сообщило, что в районе Константиновки российская армия продвигается по всему фронту. 28 июня швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что освобождение Константиновки в ДНР российскими войсками неизбежно.

23 июня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ «сейчас практически добирают» Константиновку. 26 июня французское издание Le Monde написало, что положение украинских войск в ДНР продолжает ухудшаться.

29 июня глава подконтрольной Украине Донецкой областной администрации Вадим Филашкин отметил, что наиболее сложная ситуация для Украины на Донбассе сложилась в Дружковке.

Ранее на Западе усомнились в эффективности украинских ударов по России.