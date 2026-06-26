Положение украинских войск в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) продолжает ухудшаться. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«В тумане войны трудно точно оценить ход боевых действий, но одно кажется ясным: положение украинских войск продолжает ухудшаться», — пишет СМИ.

Издание подчеркнуло, что украинские аналитики проекта DeepState оценили ход боевых действий на Украине как «наихудший сценарий» для ВСУ. Они также добавили, что город является «воротами» в Славянско-Краматорскую агломерацию, разделенную лишь городом Дружковка, который играет жизненно важную логистическую роль для ВСУ.

По их словам, в случае падения Константиновки логистика украинских сил будет «серьезно нарушена», что создаст трудности для их перемещения, и само пребывание в Краматорске станет «крайне опасным».

Le Monde пишет, что сейчас остается только одна «относительно безопасная» дорога, ведущая в Славянск, и она идет из города Барвенково в Харьковской области. Остальные дороги находятся под обстрелами, из-за чего для Украины осложнилась эвакуация раненых. Подполковник ВСУ Михаил с позывным «Адам», который руководит операциями в секторе напротив Славянска, отметил, что в украинской армии чувствуется усталость.

«Для всех это, вероятно, усталость, особенно для пехотинцев. У них нет возможности обнять своих близких, увидеть их. Это проблема для всех солдат», — заявил он.

22 июня газета New York Times писала, что приближение российских войск к Славянску и Краматорску и обстрелы стоящих там украинских сил говорят о «начале конца» для ВСУ в этих городах.

23 июня президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска «сейчас практически добирают» Константиновку.

26 июня ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры написал, что украинские военные пытаются бежать из Константиновки малыми группами, но сделать этого у них не получается. Тогда же в российских силовых структурах ТАСС сообщили, что ВСУ перебрасывают резервы в Дружковку для подготовки к обороне города. 20 июня украинское издание Liga.net писало, что ситуация для ВСУ в Константиновке «действительно напряженная» и критическая.

Ранее швейцарская разведка заявила о превосходстве России над Украиной.