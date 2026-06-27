Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Армия

Минобороны раскрыло подробности боев в Константиновке

Минобороны: в Константиновке штурмовики ведут наступление на всех направлениях
Евгений Биятов/РИА Новости

В районе Константиновки Донецкой Народной Республики подразделения Южной группировки ВС РФ продолжают продвижение по всему фронту. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны России.

«В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что штурмовые отряды проводят операции на всех участках в Константиновке. Также сообщается, что российские силы занимаются ликвидацией остатков украинских формирований в юго-западной части населенного пункта.

Согласно сводке оборонного ведомства, за прошедшие сутки было взято под контроль 70 строений. Кроме того, противник понес потери: уничтожены до 90 военнослужащих, а также две САУ, 16 единиц автомобильной техники, 21 наземный дрон (роботизированный комплекс) и одна станция РЭБ, принадлежащие ВСУ.

В публикации газеты New York Times от 22 июня отмечается, что продвижение российских подразделений к Краматорску и Славянску, сопровождающееся интенсивными ударами по позициям украинских формирований, может свидетельствовать о финальной стадии обороны ВСУ в данных населенных пунктах.

Ранее во Франции заметили ухудшение ситуации для ВСУ в Константиновке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!