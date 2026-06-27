Минобороны: в Константиновке штурмовики ведут наступление на всех направлениях

В районе Константиновки Донецкой Народной Республики подразделения Южной группировки ВС РФ продолжают продвижение по всему фронту. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны России.

«В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что штурмовые отряды проводят операции на всех участках в Константиновке. Также сообщается, что российские силы занимаются ликвидацией остатков украинских формирований в юго-западной части населенного пункта.

Согласно сводке оборонного ведомства, за прошедшие сутки было взято под контроль 70 строений. Кроме того, противник понес потери: уничтожены до 90 военнослужащих, а также две САУ, 16 единиц автомобильной техники, 21 наземный дрон (роботизированный комплекс) и одна станция РЭБ, принадлежащие ВСУ.

В публикации газеты New York Times от 22 июня отмечается, что продвижение российских подразделений к Краматорску и Славянску, сопровождающееся интенсивными ударами по позициям украинских формирований, может свидетельствовать о финальной стадии обороны ВСУ в данных населенных пунктах.

Ранее во Франции заметили ухудшение ситуации для ВСУ в Константиновке.