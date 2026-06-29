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Политика

На Западе усомнились в эффективности украинских ударов по России

Аналитик Кастехельми: Россия способна продолжать наступление на фронте
Евгений Биятов/РИА Новости

Удары украинских беспилотников по российской логистике и инфраструктуре существенно не повлияли на наступление российской армии на фронте. Об этом заявил изданию Independent аналитик финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми.

«Эффект от ударов средней дальности оказался недостаточно значительным, чтобы вынудить россиян приостановить наступление», — сказал он.

Кастехельми подчеркнул, что Россия все еще сохраняет возможность наступать на фронте. Также аналитик отметил, что падение Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) «скорее всего, вопрос времени».

28 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что Украина предложила России прекратить удары вглубь территории друг друга и ограничить боевые действия территориями Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Однако Путин подчеркнул, что таким образом Киев хочет снять свои войска с других областей и перебросить их в упомянутые четыре региона, и спасение киевского режима не входит в планы Москвы.

Кроме того, Путин сообщил о блокировании группировки ВСУ на Рубцовском направлении и подчеркнул, что российской армии осталось 10,5 км до Сум. 27 июня Минобороны России отметило, что в районе города Константиновка подразделения российской армии продвигаются по всему фронту.

23 июня Путин заявил, что подразделения российской армии ежедневно продвигаются вперед.

Ранее на Украине назвали возможное «окно» для переговоров.

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