На Западе признали неизбежность освобождения Константиновки российскими войсками

Освобождение Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками неизбежно. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Российским солдатам удаётся установить контроль над всеми большими его частями», — отмечается в материале.

Как пишет газета, в соцсетях появились кадры, на которых солдаты поднимают российские и советские флаги в центре города. Большинство военных наблюдателей, по данным источника, считают, что освобождение Константиновки — лишь вопрос времени.

Город расположен на севере республики, в 55 километрах от Донецка, и имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль более двух десятков зданий в Константиновке, уничтожив около сотни украинских бойцов.

Ранее жительница Константиновки рассказала, как ВСУ бросали противотанковые мины в подвалы с людьми.