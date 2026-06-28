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Армия

На Западе признали неизбежность освобождения Константиновки российскими войсками

NZZ: российские войска устанавливают контроль над Константиновкой
Евгений Биятов/РИА Новости

Освобождение Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками неизбежно. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Российским солдатам удаётся установить контроль над всеми большими его частями», — отмечается в материале.

Как пишет газета, в соцсетях появились кадры, на которых солдаты поднимают российские и советские флаги в центре города. Большинство военных наблюдателей, по данным источника, считают, что освобождение Константиновки — лишь вопрос времени.

Город расположен на севере республики, в 55 километрах от Донецка, и имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль более двух десятков зданий в Константиновке, уничтожив около сотни украинских бойцов.

Ранее жительница Константиновки рассказала, как ВСУ бросали противотанковые мины в подвалы с людьми.

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