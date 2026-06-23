Путин заявил о близком взятии под контроль Константиновки

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска сейчас практически забирают Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», — сказал глава государства в ходе встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

23 июня газета The Telegraph писала, что армия России зашла в Константиновку, которая является опорным пунктом украинских войск на Донбассе, и вскоре может взять город под свой контроль. Издание отмечает, что Вооруженные силы РФ применяют стратегию, аналогичную той, что использовалась в Покровске в 2025 году, когда войска начали продвижение по флангам, чтобы окружить город и перекрыть пути снабжения.

22 июня командир батальона 78-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные взяли под контроль южную сторону города Константиновка.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.