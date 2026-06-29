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Армия

На Украине оценили ситуацию в Дружковке

Филашкин: наиболее сложная ситуация в ДНР сложилась в Дружковке
Evgeniy Maloletka/AP

В Донецкой народной республике (ДНР) наиболее сложная ситуация сложилась в Дружковке. Об этом заявил глава подконтрольной Украине военной администрации региона Вадим Филашкин в эфире телеканала «Рада».

«Что касается города Дружковка <...>, там обстановка, к сожалению, самая сложная у нас. В этом городе нет вообще ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения», — сказал глава администрации.

Филашкин добавил, что в подконтрольной Украине части ДНР продолжается эвакуация. По его словам, жителям региона следует «бежать», поскольку обстановка ежедневно ухудшается.

26 июня в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в Дружковку для подготовки к обороне города, расположенного в ДНР. По словам силовиков, резервы стягиваются из Харьковской и Сумской областей, а также с других участков фронта.

24 июня военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после взятия Константиновки Вооруженные силы РФ начнут бои за Дружковку, а потом освободят Краматорск и Славянск.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.

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