Путин рассказал, на каком расстоянии от Сум находится армия России

Вооруженные силы России находятся в 10,5 километра от областного центра города Сумы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

«Кстати, до города Сумы — областной центр, он небольшой город, но все-таки, по-моему, свыше 30 тыс. зданий, — до города Сумы осталось где-то 10,5 км», — рассказал президент.

До этого глава государства рассказал о ежедневном продвижении российской армии в зоне специальной военной операции. Он также заявил, что теракты со стороны Киева не повлияли на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим. Российский лидер подчеркнул, что власти Украины никак иначе нельзя назвать, кроме как неонацистскими.

Также президент указал, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, противник теряет одну территорию за другой, поэтому перешел к тактике нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.