Путин сообщил о предложении Украины остановить удары вглубь обеих стран

Украина предложила прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон, ограничив боевые действия четырьмя областями — Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ (Вооруженным силам Украины) снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванные регионы», — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что ВСУ испытывают катастрофический дефицит военнослужащих. По этой причине ограничение территорий боевых действий только спасет их. Но это не входит в планы России, подытожил президент.

Также верховный главнокомандующий ранее сообщил, что ВСУ могут провести отвлекающую атаку, чтобы отвлечь внимание и силы России от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.