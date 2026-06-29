Российские войска на Рубцовском направлении заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу реки Старый Оскол. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам российского лидера, речь идет о группировке численностью около 5 тысяч человек. Сейчас она прижата к реке.

Рубцовское направление расположено на стыке Харьковской области и Луганской народной республики.

В этом же интервью Путин рассказал, что Украина предложила России ограничить территорию боевых действий Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. По словам главы государства, спасение Киевского режима не входит в планы России.

По мнению Путина ВСУ могут провести отвлекающий маневр, чтобы отвести внимание российской армии от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.