Путин рассказал о блокировки пятитысячной группировки ВСУ в зоне СВО

Российские войска на Рубцовском направлении заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу реки Старый Оскол. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам российского лидера, речь идет о группировке численностью около 5 тысяч человек. Сейчас она прижата к реке.
Рубцовское направление расположено на стыке Харьковской области и Луганской народной республики.
В этом же интервью Путин рассказал, что Украина предложила России ограничить территорию боевых действий Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. По словам главы государства, спасение Киевского режима не входит в планы России.
По мнению Путина ВСУ могут провести отвлекающий маневр, чтобы отвести внимание российской армии от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.